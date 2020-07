Imágenes | La movida de los primeros vuelos en Aeropuerto de Punta Cana

View this post on Instagram

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana se encuentra en el top 5 de los aeropuertos más amigables del más reciente ranking publicado por @ConsumerChoiceC, el cual reconoce las terminales aéreas que brindan mayor conveniencia y facilidades a los usuarios. +Info (Link in bio) ✈️ Para clasificar y tomar en cuenta a los aeropuerto más amigables tomaron en cuenta los siguientes aspectos: Distancia desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad, disponibilidad u opciones de movilización, total de tiendas y restaurantes por pasajero, pasajeros por puente de embarque, lounges o salas VIP, hotel in-situ aeropuerto, número de aerolíneas y número de destinos.