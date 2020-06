Nueva York.–Un grupo de personas que marchaban para protestar contra la violencia policial en Whitestone, Queens, fueron atacados por un hombre con cuchillos atados a su brazo. mira:

In Whitestone, where a man allegedly tried to run over protestors and attack them with knives. Hear from these teens tonight n @NBCNewYork pic.twitter.com/UVSBNiig1T

— Myles N. Miller (@MylesMill) June 3, 2020