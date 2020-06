Video: Covidiotas declarados

View this post on Instagram

Vía nuestra línea de denuncias recibimos este video donde se observa una gran cantidad de personas compartiendo en la calle en horario de toque de queda. Según narran en el video, esto ocurrió el domingo en Villas Agricolas, Distrito Nacional. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana