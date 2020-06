Tipo se mete un cargador dentro de su bimbolo

Un hombre indio que fue al hospital con dolor abdominal había insertado un cable de cargador de teléfono móvil en su pene, dijo el lunes a CNN un médico que lo atendió.

El hombre visitó un hospital en el noreste de India el mes pasado, alegando que había ingerido algunos auriculares, dijo el Dr. Walliul Islam, cirujano general del hospital.

Pero cuando el cordón no apareció a pesar de que al paciente se le recetaron laxantes, los médicos recurrieron a la cirugía.

«Vino a nosotros después de cinco días, (y) a pesar de pasar las heces varias veces, el cable no salió. Luego realizamos una endoscopia pero aún no pudimos encontrar nada. Como el paciente se quejó de dolor severo, decidimos realizar una cirugía y descubrió que no había nada en su intestino «, dijo Islam a CNN.



Fue en ese momento que una radiografía reveló que el hombre tenía un cable de carga de dos pies de largo en su vejiga, insertado a través de su uretra, el tubo que conduce desde el pene a la vejiga.

«Luego hice una incisión allí y saqué el cable, que en realidad era un cable de carga de más de 2 pies de largo», dijo Islam.

«Si hubiera sido honesto, nos habría ahorrado el problema y podríamos haberlo tratado antes».



El paciente ha sido dado de alta y está bien, según el Islam.

«He leído que la gente solía obtener gratificación sexual insertando instrumentos a través del pene. Este es uno de esos casos, y el psiquiatra puede ayudarlo más allá de este punto», agregó Islam.