VIDEOS | Cruz Jiminián ayuda a ‘La Verdolaga’: motorista de 700 libras

Con el fin de encontrar una solución para rebajar de peso, el caballero conocido en las redes sociales como “La Verdolaga” recibió asistencia de médica de parte de nuestro director general de la Fundación Cruz Jiminián y Clínica Cruz Jiminián (@clinicacruzjiminian) Dr. Félix Antonio Cruz Jiminián, quien aseguró que para reducir las 750 libras que porta el paciente, será primero sometido a una evaluación y se le facilitará los servicios médicos con un especialista en nutrición, para alcanzar un peso adecuado con el cual se le realice una posible cirugía bariátrica en el futuro para así optimizar su estado de salud y calidad de vida ❤️ #FundaciónCruzJiminián #Solidaridad #CompromisoSocial #CruzJiminián