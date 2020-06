De Extremo a Extremo se une al ‘Blackout Tuesday’

View this post on Instagram

Nosotros, la familia @deextremo15 nos unimos en un clamor contra el racismo tras la muerte hace una semana del ciudadano George Floyd en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) tras ser violentamente detenido por un policía, una imagen que ha conmovido al mundo y cuyas protestas y solidaridad se extienden más allá de Estados Unidos 🖤. – – Gracias @esencialsos por nuestras mascarillas.