VIDEO | Peligroso cruce de vacas

View this post on Instagram

Atención @mopcrd @comipolrd @digesettrd ¿Cómo es posible esto en una autopista? Esto sucede varias veces al día, todos los días y ya han pasado varios accidentes y nadie dice o hace nada. Esto es en la Avenida Circunvalación Santo Domingo, específicamente en el nuevo tramo que va desde desde la Autopista Duarte hasta llegar a la cerretera que va Samaná