Clauvid Daly, Miss República Dominicana:

«Existe una creencia de que los dominicanos no son negros, sino que son morenito claro. Que a mí siempre me causa mucha risa y mucha controversia, porque ¿qué es morenito oscuro y qué es morenito claro? Si no todos somos negros, de diferentes tonos de negro.»