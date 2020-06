Comida de las 12: Chofan | aguacate | platano maduro

View this post on Instagram

🇩🇴😍FAMOSO CHOFAN CHINO. chofan de pollo, aguacate y platano maduro. . . Un empatado tradicional que indica que debemos de comer todo junto, sabroso como tenemos de costumbre "EL DOMINICANO" . . . . . . . #DIPLOMACIAGASTRONOMICARD #COCINADOMINICANA #COCINAINTERNACIONAL #COCINAGOURMET #COCINACACERA #COCINANDOCONAMOR #COCINERODOMINICANO #amorporRD #chef #chefarord #gourmet #gourmetrd #comidarica #gastronomiadominicana #gastropub #rd #burger #fit #cheese #parilladard #restaurantes #restaurant #yummy #dominicancher #dominicanfood #1fotoaldiazcrd