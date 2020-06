Camilo Rijo Fulcar a medios: «Sean profesionales»

View this post on Instagram

Wow ! Increible! Ahora me entero que estoy libre de cancer, me lo han dicho primero que mi Oncologa 😂😂 Chanfles! Oigan, señores periodistas, no puedo creer que ustedes fallen en la lectura comprensiva de un texto tan pequeño como el que escribí… Yo agradezco la intención, se emocionaron, pero lo que dije fue que en 5 años estaré libre de cancer si mis estudios se mantienen limpios. Estoy en remisión, mi última tomografía salió sin lesiones y sin tumores, porque me hicieron una cirugía y me dieron inmunoterapia, pero dejé muy claro que eso no significa que esté curado. Gracias 🤘❤️ Ahora, hagan otra noticia, por favor, para que la gente se calme que ya hay demasiada gente emocionada escribiéndome y llamándome. Eso no se hace 😕 Sean profesionales, ahora le van a matar el gozo a quienes hoy celebran 😢 Lo que me está pasando es digno de celebración, si, pues en 4 años primera vez que sale limpia una tomografía ❤️ Pero la celebración real es en 5 años, cuando se me declare libre de cancer si me mantengo como estoy ahora. Espero que esto si lo hayan entendido, y si no, enséñenselo a quien sea, pues cualquiera puede entender lo que dije xdddddd Sutakaraminda Hondalayasita