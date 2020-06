Amara La Negra:“Siempre he hablado de la discriminación que he sufrido y sufrimos, es muy fácil juzgar y criticar, pero si usted no nació́ en este color de piel tal vez nunca entenderá́ lo que se siente ser negro en este mundo…como la gente mira a uno…como te juzgan sin conocerte por el color de tu piel…ya estamos hartos del racismo”, escribió La Negra en las redes. (Seguir leyendo aquí…)

También chequea el siguiente contenido relacionado: