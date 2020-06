VIDEO | Aeropuerto del Cibao: protocolo a viajeros

View this post on Instagram

En el Aeropuerto Cibao trabajamos cada día para ofrecer los mejores servicios a nuestros usuarios, por lo que nos hemos preparado para responder a los nuevos retos.⠀ ⠀ Les invitamos a conocer las medidas que estamos aplicando, orientados siempre en su seguridad. ⠀ ⠀ Una vez sean abiertas las fronteras para la entrada de vuelos comerciales al país, les recibiremos con la alegría y calidez que nos caracteriza.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ ⠀ #aeropuertocibao #conectandoalcibaoconelmundo #AIC #quedateencasa⠀ ⠀ ⠀