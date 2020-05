Turismo en Jarabacoa: actividades permitidas

William Ramos TV

Me fui a Jarabacoa y alquilamos una VILLA Privada. Me preguntaba si había algo que se podría hacer que no vaya en contra de las reglas y para mi sorpresa SI hay algunas actividades permitidas.

Esta zona de Jarabacoa además de ser muy tranquila tiene cerca el famoso Jarabacoa Golf Club y llevado de un protocolo de distanciamiento social, se puede visitar y jugar al golf, jugar tenis o simplemente para ir a caminar. Bicicleta y otras actividades también están permitidas siempre y cuando se respete el horario hasta las 5PM.