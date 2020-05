Starbucks abre sus puertas en República Dominicana

View this post on Instagram

¡Hoy es el día! 💚 Luego de preparar hasta el último detalle, encendemos nuestras máquinas para poder servir e inspirar a través del café a todos los dominicanos. ⠀ Solo delivery a través de @hugoapp.rd 🤩Pronto estaremos anunciando nuevas formas de adquirir tu bebida favorita. ⠀ #EstamosJuntosEnEsto #StarbucksRD