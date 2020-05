NY: Pastora pide ayuda para retornar a RD

View this post on Instagram

COMPARTE Y DIFUNDE!!!! 📍📍📍📍📍📍🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴📍📍📍📍📍 Bendiciones y Dios le guarde por su gran corazón. Ojalá le llegue este video de un llamado desesperado de una madre y mujer de Dios, cuyo esposo y pastor se encuentra en los Estados Unidos luego de mas de 6 meses de luchar con un cancer terminal cerebral. Los médicos que le atienden solo autorizan su traslado a su pais y pueblo (que es lo único a lo que aspira ya su familia y su congregación) en un transporte aereo especializado dado su extremadamente delicado estado de salud. Dios hará que este video llegue su conocimiento y que su conocida sensibilidad humana se vuelva a poner de manifiesto en este caso.