Pastora: La cuarentena «es un invento del diablo»

Y el Rey Nabucodonosor mando a llamar a Daniel y le prohibió ORAR y el profeta Daniel le respondió : No dejare de hacerlo … si oraba una vez … oraré dos veces y si oraba con las puertas cerradas ahora las abriré y que todo el mundo me pueda ver cuando doble mis rodillas … Eso le costó a Daniel amanecer en un foso con leones hambrientos … pero Justo q tiempo Dios cerró las bocas de los leones … porque esto no es como el enemigo de nuestras almas diga … NADIE TE MATA O MALTRATA SI JEHOVA LO PERMITE …. hay que pedir permiso a Dios para dañar un hijo suyo .. AYER DOMINGO, DIOS ESCRIBIÓ UNA NUEVA HISTORIA PARA NOSOTROS…. Después de las alabanzas … llegó la policia para interrumpir nuestro culto … cuando en verdad todos estábamos muy separados … mascarillas y guantes y se hizo un aparataje innecesario para prohibir nuestro culto .. Hace días que vengo diciendo que los templos deben abrirse aunque sea con una cantidad específica de personas … porque nada bendecira mas una ciudad que un GRAN PUEBLO DE DIOS CANTANDO Y ADORANDO EN SUS SANTUARIOS CONGREGACIONALES …. Quiero agradecer a TODOS su respaldo y apoyo … fue hermoso recibir ese espaldarazo en tiempos de CRISIS …. algunos pastores amigos ….Lic campos Ventura … Lic Elizabeth Rijo …OMAR CASTILLO nuestro alcalde CHOLITIN … medios todos … GRACIAS ERES GRANDE MINISTERIO INTERNACIONAL EMAUS…. poderoso … sin miedo …. Guerreros de alto rango delante de Dios … Y además humildes y sencillos que saben luchar sin desperdiciar espadas espirituales… Otra vez Dios escribe nuestra historia derecha en líneas torcidas …y nosotros sabemos entender esos jeroglíficos de Nuestro padre .. Voy adelante … adorando … cantando …. predicando …. y fiel siempre fiel porque sé que DIOS PELEA NUESTRAS BATALLAS …