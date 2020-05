Omega anuncia que será padre por 7ma vez

View this post on Instagram

#quedateencasa #cuidateicuidadelostuyos Dios , es grande y justo , primero a Dios las gracias luego mi pueblo querido , que me dio su apoyo aún en mi peor momento , luego a la justicia dominicana , por confiar en mi como ser humano y como artista , hoy puedo estar con li familia y seres queridos y darle mi presencia atención y afecto Amo ti Mujita corosha @chichi_1719 , Ahora futura madre 🤪🥰 me gustan las fotos naturales sin filtros #lagraciadeDiosmeacompaña pronto #ALIENELALBUM