¿Cuánto consume (RD$) una freidora de aire?

De seguro te has hecho esta pregunta. Pues desliza hacia la izquierda para que te enteres de cuánto $$$ consume una freidora de aire (Air Fryer) Aclaro algunos puntos: – Tome el consumo promedio de 1,450 vatios hora (1.45 kilovatios hora) que tienen las freidoras más usadas – Tome el valor de DOP11.10 que es el más alto en la escala de precios del kilovatio hora que tienen las distribuidoras de electricidad Con esos datos hice los cálculos siguientes: – Calculé el costo de una hora (1.450 kilovatios x 11.10=16.10 pesos cada hora). Dividí eso entre 60 y obtuve 0.27 pesos el minuto – Con ese valor calculé cuánto dinero cuesta hacer esos cuatro ejemplos de acuerdo al tiempo que tardan en cocinarse en la freidora (papitas fritas precocidas, chicharrón precocido, pollo asado/frito y un sandwich de queso) OJO: el consumo puede variar en cada tipo de freidora y depende del consumo que tengas en tu hogar el precio del kWh también varía Con estos cálculos puedes tener una idea de cuánto es lo máximo que te va a costar cada vez que cocines uno de esos alimentos Ojalá les sea de utilidad esta información