Video: Covidiota pool party

. Ellos son unos empleados del establecimiento llamado mixer vip de la zona oriental los cuales la noche de ayer en horas nocturna se dispusieron a llenar la piscina de dicho lugar, prender hooka, ingerir bebida alcoholica y para completar el pale invitar varias chicas. . La policía nacional llegó al lugar luego de ser alertada por varios vecinos del lugar, la empresa como tal ofreció sus disculpas, lo que se espera es que a estas personas se le castigue igual como a los demás, yo la policía y lo pongo a barrer la avenida España completa. . IRRESPONSABLES.