Sujeto pide ‘cacao’

«Desperte y veo las redes inundadas con el caso del video con la policia. Señores eso fue una situacion que sucedio hace 6 dias. La policia me detuvo rumbo a mi casa y cuando le explique que estaba llegando a par de esquinas me entendieron, me trataron con decencia y yo fui quien cojio confianza y empece a relajar como es de costumbre pero despues entendi que no era la manera y le pedi disculpas y todo no paso de ser una relajo con celulares. Estamos en tiempos donde lo bueno seria que medios se preocupen por informar las cosas que son de urgencia importante y no cosas de a insignificante como hacerle burla a los que la policia meten preso. De corazon le

pido a la @policiard que quisiera que esos buenos policias no sufran por ese momento de chercha y que sigan haciendo su buen trabajo en la calle y darles las gracias por estar protegiendo la ciudadania. Mi gente pa que vean que es serio. No podemos andar en la calle durante el toque de queda pa que no nos tranquen. Quedense en sus casa que yo estoy trancao con mi hija en la mia. Byeee»