Situación de dominicanos que vinieron en vuelo «humanitario» de NY

Denuncian a pesar de dar negativo al COVID-19 mantienen aislados a dominicanos que vinieron de NY Los dominicanos que regresaron de Nueva York este sábado en el vuelo de Delta a las 12:00 del mediodía, en el que tuvieron que pagar aproximadamente 300 doláres por persona, fueron aislados en el cuartel Los Tanquecitos, de Boca Chica, en condiciones realmente inadecuadas e insalubres, y sin explicarles cual sería el procedimiento a seguir. Se quejan de que algunos han conseguido ya permiso para ir a sus casas mientras otros, a pesar de haber dado negativo en los test del COVID-19 que se les han aplicado, siguen ahí. Se desconoce cuál es el criterio para dejar salir a unos y otros no. A las 6:00 pm de la tarde de ayer sábado, y desde su llegada, solo se les había proporcionado una botellita de agua. Posteriormente a algunos se les dio una escasa cena. Los servicios sanitarios tienen agua apenas 20 minutos algunas horas. Denuncian que tienen alrededor de dos días sin comer, incluyendo niños. Se quejan de que las autoridades no les dicen nada, no les explican que van a hacer ni cual es el protecolo. Asegura que le dijeron que los llevarían a Salud Pública para darle una carta de ruta y no lo han hecho No saben por cuánto tiempo se les mantendrá en esas condiciones, que por las fotografías se ven claramente insalubres, además de que el personal que les acompaña carece de mascarillas o guantes.