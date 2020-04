Santo Domingo en Bici

View this post on Instagram

🚴🏻‍♀️¿NECESITAS salir? Hazlo en bici de manera segura. ‬⁣⁣ ⁣⁣ ‪🚲Las bicicletas son un medio de transporte sostenible y seguro en tiempos de #COVID19. ‬⁣⁣ ⁣⁣ ‪✅ Sirven como desplazamiento individual.‬⁣⁣ ⁣⁣ ‪✅Ayudan a mantener la distancia recomendable entre personas.‬⁣⁣ ⁣⁣ ‪✅Utilízala cumpliendo con las normas de #SeguridadVialRD y bioseguridad.⁣ ⁣ 🚫 Recuerda utilizarla solo si necesitas salir y para desplazamientos individuales. | #INTRANT.