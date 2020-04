Santiago: Tráiler para toma de muestras COVID-19

View this post on Instagram

Muy pronto tendremos habilitado nuestro tráiler en conjunto con @LabReferencia para toma de muestras del COVID-19, tendrás la oportunidad de hacer tu cita de manera rápida y organizada, a través de nuestra APP Santiago Ciudad Saludable. Seremos la primera ciudad del país que cuente con este servicio. @SantiagoCiudadSaludable