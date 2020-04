“Todos critican mi cercanía con esta multitud, pero yo no salí beneficiado con un solo centavo. El agua que me bebí fue de mi propio dinerito, para así no recibir ningún peso de nadie, entendiendo que Dios es amor, humildad. No es dinero, ni diezmo”, expresó Migdomio Adames…( Seguir leyendo…)

Relacionado:

– El peregrino revela cuándo será «la llegada Dios»…

– Entrevista al peregrino de la vaina en Puerto Plata…