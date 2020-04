View this post on Instagram

Cada vez que le quitan el respirador artificial a un paciente que se salva de #Coronavirus, este equipo medico de Los Angeles @UCLAHealth hace un baile especial al ritmo de #Kulikitaka!!! From Dominican Republic with Love!! ❤️❤️❤️🇩🇴🇩🇴🇩🇴 Que Dios los bendiga!