Muere la madre de Karl-Anthony Towns

La madre de Karl-Anthony Towns, Jacqueline Towns, falleció debido al coronavirus, informaron los Timberwolves. (Seguir leyendo…)

Mira el tuit relacionado:

NEWS: Statement from the Minnesota Timberwolves on Jacqueline Towns: pic.twitter.com/j6iSoaZvo0

— Timberwolves PR (@Twolves_PR) April 13, 2020