View this post on Instagram

Esto es indignante. Aquí no hay autoridad!! La gente no entiende que hay una situacion de alto riesgo y calamidad. Hoy, aquí en La esperilla están como que nada. Esto es una m……( Ya pararon. Vinieron las autoridades. Pero esta vaina no se puede permitir. Se los dije a los que dirigen. Tienen nuestro apoyo. Sean drasticos. Por uno no nos joderemos todos)