VIDEO: Drones rocían desinfectante en zonas de Santiago

View this post on Instagram

Al #Coronavirus no le damos tregua 24/7… desinfectando barrios, urbanizaciones y callejones … Nuestro alcalde @AbelMartinezD ha dispuesto usar todos los recursos posibles … camiones, camionetas, motores y ¡¡hasta drones!!…🧤😷🦠😷🧤#QuedateEnCasa