Santo Domingo.–“A mí la palabra héroe me da una espinita en el cora­zón, primero estoy hacien­do un trabajo y ese trabajo alguien lo tiene que hacer y como está ese trabajo que alguien lo tiene que hacer pues yo le agradezco mu­cho a Dios que me ha dado la oportunidad de hacer lo que a mí me apasiona”, di­ce el médico Mora Curiel, quien tiene una subespecia­lidad en emergencia pediá­trica.( Seguir leyendo…)