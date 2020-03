Video: Llega a Nueva York el buque hospital

El buque hospital USNS Comfort llegó al puerto de Nueva York este lunes para ayudar en la lucha contra el coronavirus en la Gran Manzan, el epicentro de la pandemia en Estados unidos.( Seguir leyendo…)

Federal, state and local officials speak to reporters upon the #USNavy hospital ship #USNSComfort's arrival to #NewYorkCity in support of the nation’s #COVID19 response. https://t.co/7h0FYC4OfK

— U.S. Navy (@USNavy) March 30, 2020