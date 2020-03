Viral: El triplazo de LeBron James

CNN: ¿Falta de respeto de LeBron James o talento puro?

LeBron dejó en la cancha un lanzamiento desde casi la mitad del campo que levantó de las sillas a los asistentes al Staples Center y hasta causó que sus compañeros se quedaran revisando el lugar desde donde acertó los tres puntos. (Seguir leyendo…)

Chequea el video relacionado:

The guys had to inspect that spot after LeBron drained it from the logo 🤯😂

(📺: @SpectrumSN ) pic.twitter.com/AU7LdpUsco

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 4, 2020