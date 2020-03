Integrantes de “El show del mediodía” en aislamiento

View this post on Instagram

Hoy di las instrucciones para no ir en vivo. Me dirigía al canal, a pesar de las advertencias, incluso de súplica de mis hijas. El martes estuvo en el Show el Dr. Balcacer, infectólogo, me enteré bien temprano que salió positivo. Por un asunto de responsabilidad solicité a todo el equipo a realizarnos la prueba y aislarnos. La comunicación es un sacerdocio y los que amamos esto sabemos que estos momentos la sociedad nos necesita, para filtrar informaciones veraces, sin embargo, ante esta circunstancia la responsabilidad manda. ¡ESTO ES EN SERIO! NO JUGUEMOS CON ESTO. AISLEMOSNOS Y SEAMOS PRECAVIDOS. JUNTOS LO VAMOS A LOGRAR. ¡DIOS ILUMINE EL PLANETA! DIOS TIENE EL CONTROL TOTAL DE TODO.