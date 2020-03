Presentadora dominicana pa’ aislamiento

Caroline Aquino por Instagram:

«Comparto con ustedes la información de que me toca aislarme como medida preventiva a la espera de ver si puedo presentar algún síntoma, en los últimos días en labores me tocó entrevistar y tener contacto cercano de manera reiterada con el doctor Hector Balcacer, Infectólogo , quien un día después de la última entrevista que le realizamos el pasado miércoles 19 de marzo comparte la noticia de estar positivo en covid-19. Como bien expresó el ministro de salud pública los profesionales que tuvimos algún contacto cercano debemos usar mascarilla y aislarnos por 14 días a la espera con Dios de no presentar síntomas y cuidar nuestras familias.

Quedamos en manos de Dios #noSalgamosDeCasa por favor esto es serio.»