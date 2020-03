Premier de la película dominicana ‘Malpaso’

View this post on Instagram

#LuminariasCOBERTURA Hoy disfrutamos de la premier de la película “Mal paso” del cineasta Héctor Valdez @hectorman. ———————————————————- El filme relata la historia de Cándido y Braulio quienes son criados por su abuelo en las afueras del mercado fronterizo de Jimaní. Día a día, Braulio ayuda a su abuelo a vender carbón en el mercado, mientras que Cándido permanece recluido haciendo las tareas de la casa, debido a su albinismo. La vida de ambos torna un giro inesperado luego de la muerte de su abuelo. Ahora Braulio tendrá que cuidar de su hermano y ambos intentaran sobrevivir al día a día. A su vez Cándido no deja de soñar con el eventual regreso de su padre, quien los abandonó al nacer. ———————————————————- En las salas de cine de RD se podrá ver desde este jueves 12. #malpaso #cine #peliculadominicana