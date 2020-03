Mildred Sánchez: «Hospitales de SFM colapsaron»

View this post on Instagram

La directora regional Nordeste del Plan Social de la Presidencia, Mildred Sánchez, expresó indignación ante las condiciones precarias en las que está trabajando el personal médico de los diferentes centros de salud de esta localidad. En un video, Sánchez afirma que el pueblo de San Francisco ha sido abandonado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y asegura que los centros de salud de esta demarcación han colapsado. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #TVdominicana #CoronaviruenRD #COVID19 #SaludCDN