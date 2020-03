Magali Febles dio positivo

View this post on Instagram

Hoy les escribo consciente de mi responsabilidad con todas las personas que en los últimos 15 días han compartido conmigo. A ellas les quiero avisar que anoche fui diagnosticada POSITIVA al coronavirus. Desde que comencé a sentir síntomas compatibles con la enfermedad me recluí en mi residencia en un auto aislamiento responsable para no afectar a nadie. Debo decirles que tratar de hacerme las pruebas se convirtió en mi mayor pesadilla. Llevo 9 días esperando para hacerme las pruebas que, finalmente logré gracias a la intervención de personal médico privado que conozco desde hace años. Lo cual no debe ser asi. Los teléfonos que ofrece el ministerio de Salud no funcionaron. Seguramente colapsados. Los laboratorios privados no respondieron a mi solicitud. He tenido síntomas fuertes unas veces y mejor otras sumados a la incertidumbre. Luego que un médico decidió tratarme tras la negativa de otros alegando que primero tenía que tener las pruebas. Viví en carne propia el rechazo de centros privados a recibir pacientes con síntomas respiratorios y en cierto modo los comprendo. Tienen miedo. Me pregunto cuantos dominicanos y dominicanas están como yo, en una lista de espera de un laboratorio, en mi caso en Laboratorios Amadita. Donde el primer proceso es someterte a una lista de espera para una llamada que te indicara con otra llamada que día pueden hacerte esa prueba. Mientras pasa el tiempo sigue la persona agravando y los que le rodean expuestos a este virus. Mis comentarios son con el fin de que se le de mas atención al pueblo haciendo un diagnostico rápido para controlar esta pandemia. En mi corazón solo hay amor por la vida, amor por mi familia la humanidad y amor por mi país. Que Dios nos guarde a todos y nos de fuerzas en días tan difíciles. Espero que las autoridades y todos los sectores sumen esfuerzos para asistir a la gente a tiempo, hacer las pruebas, y dar el resultado urgentemente para aislar, mitigar la propagación, el desconcierto y los dolores. Que la gente sufra lo menos posible. Siempre he sido una mujer de mucha FE y confío que Dios me saque de esta. A todas mis amistades solo me queda pedirles una oración. Los quiero