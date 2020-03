Industria Militar dominicana fabricará mascarillas y batas quirúrgicas

View this post on Instagram

[INDUSTRIA MILITAR FABRICA MATERIAL MÉDICO DESECHABLE.]🇩🇴 . . Por instrucciones del Ministro de Defensa, Tte. Gral. Rubén D. Paulino Sem, ERD, la @indus_triamilitarffaa descontinuó todas las líneas de producción para dedicarse únicamente a la manufactura de material médico desechable tales como: batas desechables y mascarillas. . Esta medida amparada en los lineamientos de nuestro superior gobierno de cara al virus #Covid19. . #MdefensaRD #IndrustiaMilitarFFAA