Diputado de Provincia Duarte: «presidente, mi gente está muriendo»

El actual Diputado y Candidato a Senador por la Provincia Duarte, Franklin Romero, ha compartido un audiovisual donde presenta el resultado de su Prueba del COVID-19 al cual dió NEGATIVO. . En dicho vídeo, el Funcionario también presenta una grave queja en relación al manejo que está dando el Gobierno dominicano a esta situación en la Provincia Duarte.