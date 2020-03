Desinfectan autobuses OMSA

La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) ha tomado como medida de prevención la utilización de desinfectantes en forma de aerosol, los cuales serán utilizados para higienizar los autobuses. (Seguir leyendo…)

Chequea este video relacionado:

Ante las amenazas del Coronavirus, en la OMSA seguimos haciendo el mayor esfuerzo para que tengas los autobuses bien higiénicos.

Como siempre pedimos tu apoyo a las siguientes normas dentro del autobús:

-No comas.

-No tires desperdicios.

-No fumes.

-Si estornudas cubre la nariz pic.twitter.com/gEGUrNbtR8

— OMSA (@OMSA_RD) March 2, 2020