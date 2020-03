Video: ‘Esto es real. Esto es Brooklyn’

Parece una película o serie de televisión, pero es la vida real: decenas de cadáveres de personas que murieron por coronavirus son transportados en congeladores provisionales en Nueva York, debido a la saturación en morgues de hospitales (Seguir leyendo…)

Mira el video relacionado:

Very Sensitive Footage: Got this from a friend of a friend who’s company is renting refrigerated trucks to NYC.. If you still think this is a GAME? Stop it. This is as REAL as it gets.. Be safe people. 🙏 pic.twitter.com/JB7GAmKP9G

— ICE T (@FINALLEVEL) March 30, 2020