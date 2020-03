Banreservas informa flexibilidad financiera

View this post on Instagram

Hemos adoptado una serie de medidas orientadas a flexibilizar la carga financiera ante el desafío que nos presenta la pandemia del coronavirus. Las medidas asociadas a los productos de tarjeta de crédito serán efectivas a partir su próximo corte; mientras que el resto de las medidas tienen vigencia de manera inmediata por un período de 30 días. #Banreservas #ElBancodelosdominicanos