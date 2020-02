Perro en cuarentena después de dar positivo a coronavirus

Un perro en Hong Kong fue puesto en cuarentena después de dar positivo por COVID-19, pero las autoridades no están seguras de si realmente ha sido infectado.

Las autoridades dicen que el perro mascota de un paciente con coronavirus de 60 años dio un resultado «débilmente positivo» para el coronavirus, informa Reuters.

Dicen que es posible que las muestras nasales y orales estén contaminadas, posiblemente por los fluidos corporales del paciente humano, y se llevarán a cabo más pruebas.

Sophia Chan, secretaria de salud de Hong Kong, dice que las autoridades no «tienen evidencia suficiente para decir que esta mascota en particular se transmitiría a otras personas o mascotas, pero es importante que pongan en cuarentena a este perro en particular y también continúen sus pruebas con el perro». informa RTHK.