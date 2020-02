Por ahí vienen los Nike ‘De Lo Mio 2.0’

View this post on Instagram

Con tantas cosas sucediendo en la República Dominicana en este momento, y los jóvenes liderando un cambio que este país necesita tan desesperadamente, quería anunciar un proyecto que comenzó en 2017 y aún continúa y solo se está haciendo más grande y más fuerte (esto es solo el comienzo ) Mi país es un país tan hermoso con tantas personas talentosas, imagínese si todo lo demás aquí también estuviera en orden. La influencia global que los dominicanos tienen a nivel cultural es insuperable. Desde Omahyra Mota cambiando la apariencia de las modelos en High Fashion Runways hasta OG Juan cambiando la forma en que el rapero más grande del mundo hace negocios. Hemos sido una gran influencia en el mundo desde el primer día, el Nuevo Mundo que encontró Cristóbal Colón fue esta isla primero, y podemos argumentar que nada de nuestro mundo hoy existiría si no fuera por esta pequeña isla magnífica. Espero jugar un papel menor en mostrarle al mundo quiénes somos como dominicanos y qué somos capaces de hacer. Gracias Nike por creer en mi gente y gracias por permitirme tocar tantas vidas y arrojar luz sobre este hermoso país, especialmente con lo que está sucediendo ahora. Necesitamos que el mundo vea. Para mi gente, eres tan especial, tan talentoso y me siento honrado de representarnos en esta plataforma. Sin todos ustedes no hay Ceze. En realidad no hay César Eligio Pérez Rodríguez, espero que estén orgullos de ser dominicano. Dominicano soy 🇩🇴🇩🇴🇩🇴 #delomio 2.0