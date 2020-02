View this post on Instagram

#daleplay –¡NUEVA YORK! 💙♥️🇩🇴⚡💪 . . 📷@luiscamilo1 . . ✅ Compártelo con tus panas. #NuevaYork #NYactivo #SeVan #lucha #JCE #protesta #Elecciones2020RD #rddecide2020 #elecciones2020rd #elecciones2020 #Republicadominicana #dominicana #dominican #dominicanrepublica #remolachanet 🇩🇴