RD: Todo listo para elecciones

Súmate a los que sí queremos decidir nuestro futuro, y ¡sal a votar este domingo 16 de febrero! ¡Vota por tus planes, por tu conciencia, por tu país! ¡Verifica tu recinto y modelo de votación entrando a https://elecciones2020.do/Verificar-mi-recinto! #Elecciones2020RD