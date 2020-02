View this post on Instagram

La gran fiesta del #superbowl2020 donde los grandes famosos llegan a miami, el actor @iamjamiefoxx quien ama a quisqueya la bella 🇩🇴🇩🇴🇩🇴 pidió un merengue del maestro @wilfridovargas_oficial “mami que será que quiere el negro” las estrellas siempre tienen presente a Dominican Republic 🇩🇴