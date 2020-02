Cantautora dominicana firma con disquera colombiana

View this post on Instagram

Se los dije, #SinPrisaPeroSinPausa los sueños sí se cumplen. Que no paren de tocar puertas mis canciones ❤️✨🤘🏻 muuuuy agradecida, con el corazón rebosao‘ por todo lo que viene 🍿 y de formar parte de esta gran familia. Gracias x creer en mi <333 @warnerchappellcolombia Equipaso! @francescaizquierdo @dmorasalive @daveahumada