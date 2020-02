Chef que ganó Olimpiadas Culinarias de regreso a RD

Ya regreso al país, la Chef Ana Lebrón trayendo consigo su Medalla de Oro, obtenida en las Olimpíadas IKA de Gastronomía, en Alemania, la competencia mundial más importante de Europa, siendo recibida por una delegación del Ministerio de Turismo y personalidades y ejecutivos privados de la industria. “Este triunfo no es de Ana Lebrón. Pertenece al país que me vio nacer y me permitió canalizar mi interés por la cocina profesional del más alto nivel» dijo Lebrón a los medios. (Seguir leyendo aquí…)