RD gana oro en las Olimpíadas Culinarias 2020

View this post on Instagram

!Wepa! Oro para República Dominicana🇩🇴 en las Olimpíadas Culinarias 2020 (@ikaolympics). 👏 Felicidades a @chefanalebron y a su team💪 . ✅ Noticia POSITIVA… por favor compartir . . . Follow y ❤️…Gracias! #orgullodominicano #comidadominicana #dominicanfood #gastronomiadominicana #Republicadominicana #dominicana #dominican #dominicanrepublica #remolachanet 🇩🇴