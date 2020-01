Durante los primeros once meses de 2019, la llegada de turistas cayó un 4.2% con respecto a igual período de 2018, equivalentes a 211,867 turistas menos, indica el informe sobre el flujo turístico enero-noviembre 2019 del Banco Central, en el cual precisa, no obstante, que ese número fue compensado en parte por el aumento de 15.2% en la llegada de los dominicanos no residentes. (Seguir leyendo…)